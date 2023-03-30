عبدالعزيز المطيري



طالبت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها، أمس، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باستعجال إحالة الاقتراح بقانون في شأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات إلى اللجنة.



وقال رئيس اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت جميع الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها واتخذت قرارا بوجوب استدعاء الجهات المختصة لأخذ آرائهم في هذه القوانين.



وبيّن أن اللجنة رأت ضرورة إعطاء صفة الاستعجال للاقتراح بقانون بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، نظرا لأهميته في تلافي الأخطاء التي شهدتها الانتخابات الأخيرة. وأوضح حماد أن الحكومة سبق أن قدمت مشروع قانون بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات وأحيل إلى اللجنة بتاريخ 22 نوفمبر 2020، ثم سحبته الحكومة بتاريخ 21 مارس 2021.



ولفت إلى أنه نظرا لأهمية الموضوع، فقد تم تقديم اقتراح نيابي، محال حاليا إلى اللجنة التشريعية، مضيفا أن اللجنة طلبت من اللجنة التشريعية الاستعجال بإحالة الاقتراح إليها على اعتبار أنها اللجنة المختصة. وقال حماد إن المقترح سيتم إدخال بعض التعديلات عليه لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وعدم الوقوع في الخطأ نفسه الذي تم الوقوع به في انتخابات عام 2022.