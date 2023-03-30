زاد عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في العالم خلال 2022 بتأثير من روسيا والصين خصوصا، على ما جاء في تقرير «مرصد حظر الأسلحة النووية» الذي نشرته منظمة «المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية أمس. وقال التقرير، انه في مطلع 2023، كانت لدى الدول التسع التي تملك السلاح النووي بشكل رسمي أو غير رسمي 9576 رأسا نوويا جاهزا للاستخدام بقوة توازي «أكثر من 135 ألف قنبلة كتلك التي ألقيت على هيروشيما». وأضاف أن «هناك 2936 رأسا خارج الخدمة وينتظر تفكيكها». وتأتي هذه الأرقام بينما تلوح موسكو باستمرار بالتهديد النووي خلال غزوها لأوكرانيا.وترجع إضافة 136 رأسا حربيا إلى المخزون النووي العالمي العام الماضي إلى روسيا التي تمتلك أكبر ترسانة في العالم (5889 رأسا حربيا جاهزا)، فضلا عن الصين والهند وكوريا الشمالية وباكستان. وقالت مسؤولة عن التقرير غريتي لوغلو إيسترن إن «هذه الزيادة مقلقة ومستمرة في الاتجاه الذي بدأ في 2017».