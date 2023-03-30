

مفرح الشمري



كعادتها، كرّمت فرقة المسرح الكويتي الكاتب المسرحي عثمان الشطي بمناسبة فوزه بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي للكبار، وذلك دعما منها لشباب الفرقة الذين يحرصون كل الحرص على رفعة اسم الكويت في المحافل الاقليمية.



وفي هذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس ادارة الفرقة الفنان القدير احمد السلمان عن سعادته الغامرة بفوز احد ابناء الفرقة بهذه الجائزة المتميزة والتي تنافس عليها كتاب من انحاء العالم العربي، مؤكدا أن فرقة المسرح الكويتي تظل دائما الحاضنة الاساسية للمبدعين الشباب وكل التخصصات والمجالات الفنية والمسرحية والابداعية، كاشفا عن ان الفرقة دخلت التحضيرات من اجل تقديم احد نصوص الكاتب عثمان الشطي في الدورة المقبلة لمهرجان الكويت المسرحي في اكتوبر المقبل.



من جهته، قال الكاتب المسرحي عثمان الشطي: أشعر بالفخر والاعتزاز للانتماء لهذه الفرقة العريقة التي يمتد تاريخها لأكثر من خمسة عقود، وقدمت للساحة المسرحية الكثير من المبدعين عبر اجيال متعددة.



وتابع الشطي: كما اجدها فرصة لإهداء هذا الفوز الذي أفتخر وأعتز به الى بلدي الحبيب الكويت الغالية وإلى فرقتي فرقة المسرح الكويتي وايضا جيل الكتاب الشباب في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. كما أهنئ زميلائي الذين شاركوني الفوز وهما الكاتب العماني اسامة بن زايد الشقصي ومواطنه ناصر محمد الكندي.



من جانبه، أشار الفنان القدير عبدالله غلوم نائب رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي عن تقديره للمسؤوليات التي يتحرك من خلالها جيل من المبدعين الكويتيين ومن بينهم الكاتب عثمان الشطي عضو الجمعية العمومية لفرقة المسرح الكويتي، حيث استطاعت نصوصه ان تحقق حضورها في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي.