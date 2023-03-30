

بيروت - بولين فاضل



تجري حاليا مفاوضات بين شركة الصباح للإنتاج بشخص رئيسها صادق الصباح ونجمة «الثمن» رزان جمال تمهيدا لتقديمها في دور بطولة في مسلسل درامي جديد.

وبحسب المنتج صادق الصباح، فإن رزان تستحق أن تكون في مكان أفضل، لاسيما أنها وبعد إثبات ذاتها في أوروبا والولايات المتحدة ترغب في الحضور أكثر في عالم الإنتاج العربي، مؤكدا أنها تملك الإمكانات. ولفت الى إنه لا يريد أن يحكم على رزان في مسلسل «الثمن» لكنه أعجب بها كثيرا في «إمبراطورية ميم» الى جانب هند صبري.



من جانب آخر، وخلافا لما تم تداوله عن مسلسل درامي تستعد النجمة نانسي عجرم لبطولته في أول تجربة تمثيلية لها، نفت نانسي هذا الأمر، مؤكدة أن الأحاديث حول دخولها التمثيل قائمة دائما لكن الفكرة لاتزال مؤجلة. وكان المنتج صادق الصباح تحدث عن اتصالات أجراها مع نانسي لكي تخوض تجربة التمثيل في عمل من إنتاجه.

ويقول الصباح إنه يجد في نانسي موهبة تمثيلية وهو يدعوها الى خوض هذه التجربة، وقد سبق أن تحدث مع مدير أعمالها جيجي لامارا مرارا في هذا الموضوع.

وفي موازاة ذلك، تخوض نانسي من جديد تجربة أداء تتر فيلم سينمائي إذ تتحضر لإطلاق الأغنية الدعائية لفيلم «شوغر دادي»، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن بطولة النجمة ليلى علوي، والذي يخرج إلى الصالات في عيد الفطر.