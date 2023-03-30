

عبدالحميد الخطيب



كشف الفنان الشاب منصور البلوشي عن انضمامه الى فريق مسرحية Crowella او «كرويلا»، من اخراج شملان النصار، وانتاج شركة كتويل للانتاج الفني، والتي سيتم تقديمها على خشبة صالة اليد بنادي الصليبخات الرياضي اعتبارا من أول أيام عيد الفطر السعيد.



ويشارك منصور في بطولة المسرحية مع نخبة من الفنانين، منهم: شجون، زهرة الخرجي، عبدالله عبدالرضا، وآخرون.



وتتناول مسرحية Crowella حكاية «ستيلا» الشابة الذكية التي تصمم على صنع اسم لنفسها في مجالها الخاص، وسرعان ما تلتقي بزوج من اللصوص، يبنون معا حياة لأنفسهم في شوارع لندن في حقبة الثمانينيات، ومع ذلك عندما تلتقي بأسطورة الموضة «مادلين»، فإنها تحتضن جانبها المختلف لتصبح «كرويلا».



يذكر أن الفنان منصور البلوشي يشارك في السباق الرمضاني الجاري من خلال مسلسل «النكران» والذي يتصدى لبطولته عدد كبير من النجوم مثل: داود حسين، علي جمعة، باسمة حمادة، عبير الجندي، منصور الفيلي، عبدالمحسن القفاص، هاني الطباخ، أمل محمد، محمد الأنصاري، وآخرين، والعمل من تأليف محمد جمال، اخراج خالد جمال، ويناقش النكران بكل أشكاله من جحود وعقوق وقضايا اجتماعية شائكة.