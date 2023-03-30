

انطلقت في العاصمة التونسية بالتعاون مع المسرح الوطني التونسي والمؤلف والمخرج العالمي سليمان البسام ورشة نص عمله الجديد «صمت» (MUTE)، وتتواصل على مدى الأسبوع الجاري، بالتزامن مع مهرجان تونس مسارح العالم الذي انطلق يوم أمس الأول ويستمر حتى الرابع من ابريل المقبل بمشاركة متابعي الفن الرابع من مختلف أنحاء العالم.



يعد «صمت» (MUTE) مرحلة جديدة في بحث البسام القائم على التوليفات العربية - العربية لبناء لغة مسرحية معاصرة جديدة، ويعتبر البسام التعاون مع المسرح الوطني التونسي «خطوة في غاية الأهمية.



نص البسام الجديد «صمت» (MUTE) شاعري سياسي، يتناول تفجير مرفأ بيروت في أغسطس 2022، ويحاول مقاربة أشكال المقاومة المحتملة في وجه العنف غير المسبوق، كما يمثل استعارة شخصية للمفكر والفنان والإنسان الذي يختار الصمت المطلق كشكل سيادي للتعبير.