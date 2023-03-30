

عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال انتهت من اعتماد خطة لآلية إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية.

وأضافت المصادر أن عدد الذين تقدموا للوظائف الاشرافية 137 موظفا، وأنه سيتم إجراء مقابلات شخصية لمن اجتاز الاختبارات التحريرية بجامعة الكويت خلال الفترة القريبة المقبلة.

ولفتت المصادر الى ان اجراء المقابلات الشخصية كان مقررا قبل استقالة الحكومة، وأن الوزارة تسعى لتحديد موعد المقابلات قريبا وذلك حتى يتم فرز الموظفين الذين اجتازوا الاختبار وإجراء المقابلات الشخصية معهم لسد الشواغر الوظيفية في الوزارة.

ومن الشروط التي وضعتها الوزارة للمتقدم الى الوظيفة الإشرافية أن يتم اختباره تحريريا بجامعة الكويت، وذلك بناء على عقد مبرم بين الوزارة والجامعة في هذا الشأن، وأنه تم تحديد نسب معينة للنجاح، وفي حال اجتازها المتقدم للوظيفة الإشرافية يتم فرز ملف المتقدم للنظر فيما إذا اجتاز الاختبار أو لا، ويتم عرضه على لجنة شؤون الموظفين لاختياره للوظيفة الإشرافية، وفي حال اجتاز لجنة شؤون الموظفين يتم ندبه للوظيفة الإشرافية المتقدم لها.