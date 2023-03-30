

جدد المركز المالي الكويتي «المركز» رعايته كراع ذهبي لمركز سرطان الأطفال في لبنان، وهو مؤسسة غير ربحية تدعم الأطفال المصابين بالسرطان وعائلاتهم من خلال توفير العلاج المجاني والخدمات النفسية والاجتماعية لمكافحة المرض. ويأتي دعم الشركة لمركز سرطان الأطفال في لبنان على مدى 13 عاما كجزء من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، والتي ساهمت بدعم العديد من المنظمات الفاعلة المحلية والدولية. وتقوم هذه الاستراتيجية على 3 ركائز، هي: بناء القدرات البشرية، ومواءمة بيئة الأعمال مع مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال.



وأقام مركز سرطان الأطفال في لبنان حفلا خيريا في فندق سانت ريجيس الكويت في 15 مارس، تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، وذلك لتسليط الضوء على جهود المركز الإنسانية وحشد الدعم. وحضر الحفل أكثر من 450 شخصا وشركة ومسؤولين رفيعي المستوى، الذين شاركوا للتعبير عن دعمهم لحصول الأطفال على العلاج الطبي المجاني في مركز سرطان الأطفال في لبنان.



وقال العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبداللطيف النصف: يفخر «المركز» بدعم الدور الحيوي الذي لعبه مركز سرطان الأطفال في لبنان في حياة ما يزيد على 5000 طفل من لبنان والمنطقة دون أي تمييز على مدى أكثر من 20 عاما، حيث يعد التزامه بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى للمحتاجين بمنزلة منارة أمل في جميع أنحاء المنطقة، وسنواصل دعم وتعزيز تطور هذه الخدمات ونموها، إيمانا منا بأهمية دور القطاع الخاص في دعم مثل هذه المنظمات لتحقيق الأهداف المجتمعية، وهو ما يعكس أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمثل في الصحة الجيدة والرفاه». تجدر الإشارة إلى أن مركز سرطان الأطفال في لبنان أسس في عام 2002، وقدم العلاج إلى قرابة 50% من مرضى سرطان الأطفال في لبنان، بما في ذلك المقيمون غير اللبنانيين واللاجئون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهد اعترافا واسع النطاق بصفته منظمة غير حكومية وطنية وإقليمية رائدة. ويشرف مركز سرطان الأطفال في لبنان حاليا على علاج أكثر من 500 مريض، بمعدل شفاء متوسط يبلغ 80%.