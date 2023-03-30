

محمود عيسى



كشفت مجلة ميد عن قائمة أكبر 10 شركات مقاولات في السوق الكويتي، حيث تبلغ قيمة المشاريع التي تنفذها هذه الشركات نحو 11.95 مليار دولار، حيث ذكرت المجلة ان شركة ليماك القابضة التركية ما زالت تصدر ترتيب شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع في الكويت، من خلال قيامها بتنفيذ المشروع المعروف بمبنى مطار الكويت الدولي، حيث بلغت قيمة العمل 4.97 مليارات دولار في مرحلة التنفيذ.



وأضافت المجلة ان الشركة التركية ما زالت نشطة في توسيع مطار الكويت الدولي، وربما يكون هذا العام هو الأخير الذي تتصدر فيه ليماك تصنيف شركات المقاولات والمشاريع في الكويت، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال المطار هذا العام.



وعانت بقية شركات المقاولات التي جاءت في الترتيب بعد ليماك من انخفاض كبير في قيمة المشاريع التي تتولى تنفيذها، ويبلغ متوسط القيمة الإجمالية للمشاريع التي يجري العمل عليها لأكبر 10 مشاريع في عام 2023 حوالي 1.1 مليار دولار، بانخفاض عن 1.7 مليار دولار في عام 2022، وفيما يلي قائمة الشركات العشر التي تقوم بتنفيذ اكبر قيمة من المشاريع في الكويت:



٭ ليماك القابضة: تنفذ مشاريع بقيمة 4.97 مليارات دولار.



٭ شركة الأحمدية للمقاولات والتجارة: تنفذ مشاريع بقيمة 1.11 مليار دولار.



٭ محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده: تنفذ مشاريع بقيمة 909 ملايين دولار.



٭ سيد حامد بهبهاني وأولاده: تنفذ مشاريع بقيمة 892 مليون دولار.



٭ شركة الخليج المتحدة للإنشاءات: تنفذ مشاريع بقيمة 805 مليون دولار.



٭ بيزاروتي: تنفذ مشاريع بقيمة 730 مليون دولار.



٭ شابورجي بالونجي: تنفذ مشاريع بقيمة 687 مليون دولار.



٭ الصقر للتجارة والمقاولات: تنفذ مشاريع بقيمة 687 مليون دولار.



٭ فيرست جروب للتجارة العامة والمقاولات: تنفذ مشاريع بقيمة 616 مليون دولار.



٭ شركة الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاولات: تنفذ مشاريع بقيمة 542 مليون دولار.



وقالت المجلة ان اثنتين من أكبر شركات المقاولات في الكويت احتلتا المرتبة الثانية والثالثة في ترتيب هذا العام. وجاءت شركة الأحمدية للمقاولات والتجارة في المرتبة الثانية بقيمة أعمال تبلغ 1.1 مليار دولار، تلتها شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده بمبلغ 900 مليون دولار.



ومع اقتراب عمل شركة ليماك في المطار من نهايته، من المرجح أن تعود هاتان الشركتان إلى قمة تصنيف الكويت في عام 2024.



أما الشركات العالمية الأخرى الوحيدة في الكويت فهي شركة إمبريسا بيزاروتي الإيطالية التي احتلت المركز السادس بفضل ما تصل قيمته 730 مليون دولار من الأعمال، إلى جانب شركة شابورجي بالونجي الهندية في المركز السابع، حيث تنفذ مشاريع بقيمة 687 مليون دولار أصبحت في مرحلة التنفيذ.