أسفرت الحملات المستمرة على المتسولين والباعة الجائلين خلال شهر رمضان المبارك لقطاع الأمن الجنائي ممثلا في ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص عن ضبط (9) أشخاص من مختلف الجنسيات بتهمة التسول، و(7) اشخاص بتهمة بائع متجول وتم تحرير مخالفة ومصادرة المضبوطات من قبل بلدية الكويت بناء على التنسيق والتعاون المسبق، وتمت احالتهم لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتتقدم المؤسسة الأمنية بالشكر للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عن ظاهرة التسول وتناشد الجميع الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسول يتم رصدها على الهواتف التالية: 97288211 - 97288200 - 25582581 - 25582582 أو هاتف الطوارئ (112) والذي يستقبل البلاغات على مدار (24) ساعة.