

دعا رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري الى تكاتف الجميع وتعاون الجميع لوضع الأفكار والاقتراحات للبدء على أرض الواقع لطلب تعديل بعض مواد قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010، وتفعيل بعض المواد المعطلة منه وطلب أيضا إيجاد الحلول المناسبة للدمج الحقيقي للإعاقات والتي يمكنها في خدمة المجتمع الكويتي عامة وتحملها المسؤولية المجتمعية خاصة.



جاء حديث الهاجري في كلمة ألقاها خلال الغبقة الرمضانية التي أقامها النادي في مقره بمنطقة حولي بحضور رئيس النادي الفخري الشيخة شيخة العبدالله الخليفة الصباح ورئيس فريق أصدقاء المعاقين الشيخة سهيلة الصباح ود.بيبي العميري مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ود.ناهد العتيقي نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وعدد من رؤساء وممثلي الجهات الراعية لذوي الإعاقة في الكويت.



وتقدم الهاجري في كلمته بأزكى التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وقال: أنتهز هذه الفرصة لتهنئة د.بيبي العميري على توليها منصب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وكذلك د.ناهد العميري بتعيينها نائبا للمدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، كما تقدم بالتهنئة للأعضاء الذين تم اختيارهم وانتخابهم لعضوية مجلس الإدارة والمجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة.



وتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لجميع الجهات الراعية لذوي الإعاقة التي شاركت بتلك الانتخابات واختارت ممثليها لمجلس الإدارة والمجلس الأعلى في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مقدرا ومثمنا لوجودهم معنا فهم الأعمدة الحقيقية في ترسيخ الجهود المبذولة لخدمة ابنائنا من ذوي الإعاقة في جميع المجالات.