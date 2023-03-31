أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أهمية التعاون العربي ـ الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة.



جاء ذلك خلال استقبال أبوالغيط امس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإلاضافة إلى عدد من مسؤولي جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الامين العام للجامعة العربية جمال رشدي بأن أبوالغيط تناول خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا على المنطقة.



كما شهد استعراض أبوالغيط رؤيته ومواقف الجامعة العربية تجاه هذه القضايا، إضافة إلى بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية العربية- الأوروبية، مشيرا إلى اهتمام سفراء الاتحاد الأوروبي بالتعرف على رؤى الأمين العام للجامعة العربية حيال التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية في ضوء التصعيد الإسرائيلي وحملة القمع والتنكيل التي يباشرها جيش الاحتلال في مدن الضفة الغربية.



كما استفسر السفراء الأوروبيون حول تطورات الأزمات العربية، لاسيما في سورية وليبيا.



وأضاف رشدي أن أبوالغيط أطلع سفراء الاتحاد الاوروبي خلال اللقاء على بعض التطورات الخاصة بمسارات العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة، لاسيما مع قرب انعقاد القمة العربية في الرياض، كما استمع إلى رؤى وتقييمات المسؤولين الأوروبيين لمستوى التطور في العلاقات العربية ـ الأوروبية.