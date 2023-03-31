عبدالله قنيص



أحيل إلى إدارة الإبعاد الإداري 22 شخصا منهم 7 نساء على خلفية التسول وامتهان الأعمال المنافية للآداب والبيع المتجول.



وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار عن الأشخاص ضبطت 9 متسولين، و7 أشخاص بتهمة بائع متجول، وتمت مصادرة المضبوطات من قبل بلدية الكويت، كما ألقى رجال المباحث القبض على وافد انتشر مقطع له على وسائل التواصل وهو يبيع حلوى ربما تكون مخدرة على طلاب المدارس، ليتم ضبطه، وتبين أنه مخالف لقانون الإقامة والعمل. كما داهم رجال مباحث الآداب شقة كانت تستغل في ممارسة الأعمال المنافية خلال فترة ما بعد الإفطار وضبط بداخلها 4 نساء وآسيوي.