

حسم فارق الأهداف تأهل كل من فريقي الجامعة العربية المفتوحة والجامعة الأمريكية في الكويت إلى دور الـ 8 لمنافسات المجموعة الأولى لدوري كرة القدم للصالات للرجال لدورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتختتم يوم 6 أبريل، وذلك عقب انتهاء المباراة التي جمعتهما بالتعادل الإيجابي 4-4، فيما ودع فريق جامعة الكويت للعلوم والتكنولوجيا المنافسات بعد أن حل ثالثا.



وتختتم غدا السبت منافسات دوري المجموعات بمواجهتين، تجمع الأولى الجامعة الأمريكية الدولية مع الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ضمن المجموعة الثالثة، والثانية تجمع كلية القانون الكويتية مع جامعة الكويت في المجموعة الرابعة لتحديد الفريق المتأهل لدور الثمانية بجانب «التطبيقي».



في هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد الكويتي المدرسي والتعليم العالي ـ رئيس اللجنة العليا للدورة فيصل المقصيد أن اللجنة بدأت وضع برنامج حفل الختام الذي سيقام تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على صالة نادي الكويت الخميس المقبل، مضيفا: سيتضمن البرنامج عدة فقرات لن تقل عن ختام النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي، اذ جاء اختيار صالة نادي الكويت لإقامة حفل الختام نظرا لانشغال صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بمباريات كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد.



وأشار الى أن حفل الختام سيتضمن تتويج أبطال الدوريات في 7 ألعاب تضمنتها النسخة الثانية للدورة رجال ونساء بجانب الوصيف، كما سيتم تسليم كأس التفوق للكلية التي حصدت أكثر الألقاب كما حدث في النسخة الأولى وحصد لقبها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.