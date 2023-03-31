

أطلق نادي الطموح الكويتي الرياضي، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الكويتي، البرنامج الرياضي الصحي التوعوي «صحتك في خطوتك 3» خلال شهر رمضان ويستمر حتى منتصف أبريل بمشاركة 30 لاعبا ولاعبة من نادي الطموح والأولمبياد الخاص، حيث تعتمد فكرة البرنامج على رصد عدد الخطوات التي يقوم بها المتسابق في فترة المسابقة من خلال ساعة 5 Mi Band تم تسليمها إلى جميع المشاركين مع قياس الكتلة العضلية والدهنية ووزن وطول كل متسابق قبل بدء البرنامج، وتشتمل فعاليات البرنامج الذي يقام بمجمع 360 على المشي اليومي 10 آلاف خطوة من الساعة 3:30 الى 4:30 تعقبها تدريبات اللياقة البدنية حتى الساعة 5 عصرا.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الطموح جاسم النوري عن سعادته بمستوى الإقبال الطيب من اللاعبين للمشاركة في النسخة الثالثة للبرنامج الذي يستهدف تشجيع المشاركين على ممارسة رياضة المشي والحركة لما لها من مردود إيجابي على الصحة واللياقة البدنية والذهنية بالإضافة إلى أجواء المنافسة في تحقيق أعلى المعدلات، مشيرا إلى أن هذه النسخة شهدت تكثيف فعاليات البرنامج في المجمع التجاري وإضافة نشاط اللياقة البدنية والسماح بمشاركة الجمهور تعزيزا للدمج الاجتماعي والرياضي.