

تتجه الأنظار إلى ملعب «أليانز أرينا» مساء غد السبت لمتابعة مباراة القمة التي تجمع بين بايرن ميونيخ الوصيف بضيفه بوروسيا دورتموند المتصدر في قمة مباريات الدوري الألماني لكرة القدم.



ويشهد ملعب «أليانز أرينا» مواجهة من نوع خاص تجمع توماس توخيل المدير الفني الجديد لبايرن ميونيخ بفريقه السابق دورتموند ضمن الجولة السادسة والعشرين لـ «البوندسليغا».



وقرر بايرن بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي إقالة مدربه جوليان ناغلسمان والاستعانة بتوخيل المدرب السابق لدورتموند وباريس سان جرمان وتشلسي، وذلك قبل نحو أسبوع من قمة «البوندسليغا».



وقد تكون المواجهة حاسمة في تحديد هوية بطل الموسم الحالي، إذ يتصدر دورتموند جدول الترتيب برصيد 53 نقطة متفوقا بنقطة واحدة فقط على بايرن الذي يسعى لحصد اللقب للموسم الحادي عشر على التوالي.



وتنطلق الجولة اليوم الجمعة بمباراة آينتراخت فرانكفورت مع بوخوم، على أن يلتقي غدا السبت شالكه مع باير ليفركوزن، وفولفسبورغ مع أوغسبورغ، ويونيون برلين مع شتوتغارت، ولايبزيغ مع ماينتس، وفرايبورغ مع هيرتا برلين.



إيطاليا



تنطلق غدا السبت مباريات المرحلة الـ 28 من الدوري الإيطالي، حيث يلتقي كريمونيزي مع أتالانتا، وإنتر مع فيورنتينا، ويوفنتوس مع هيلاس فيرونا.



فرنسا



تبدأ مباريات المرحلة الـ 29 من الدوري الفرنسي اليوم الجمعة بإقامة لقاء وحيد يجمع بين مرسيليا ومونبلييه، في حين يلعب غدا أوكسير مع تروا، ورين مع لانس.