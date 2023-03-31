

يتطلع أرسنال لتحقيق ضربة مزدوجة عبر الفوز على ضيفه ليدز يونايتد غدا (السبت) في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل الاقتراب خطوة جديدة من اللقب الغائب عن خزائنه منذ قرابة 20 عاما، لكن قبل ذلك بساعات قليلة ستكون أنظاره متجهة صوب ستاد الاتحاد أملا في تعثر ملاحقه المباشر مان سيتي أمام ضيفه ليفربول، في واحدة من أقوى مباريات «البريمييرليغ»، التي تجمع بين بطل الموسم الماضي ووصيفه.



ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 69 نقطة من 28 مباراة، بواقع 22 انتصارا وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، متفوقا بفارق 8 نقاط عن «السيتي» الوصيف، الذي خاض 27 مباراة حقق خلالها 19 انتصارا وأربعة تعادلات وأربع هزائم.



ولا يعاني أرسنال من غيابات مؤثرة في صفوفه، لكن هناك شكوكا حول مشاركة الغاني توماس بارتي بسبب الإصابة.



وتبدو صفوف «السيتي» مكتملة من دون أي غيابات مؤثرة في صفوفه، كما من المتوقع أن يشارك هالاند في المباراة، في الوقت الذي من المرجح أن يفتقد «الريدز» لجهود تياغو ألكانتارا ولويس دياز ولكنه قد يستعيد جهود داروين نونيز وكودي غاكبو وجوردان هندرسون.



وفي مباريات الغد، يلعب كريستال بالاس مع ليستر سيتي، ونوتنغهام فورست مع ولفرهامبتون، وبورنموث مع فولام، وبرايتون مع برينتفورد، وتشلسي مع أستون فيلا.



إلى ذلك، أعلنت إدارة نوتنغهام فورست غياب المهاجم كريس وود لنهاية الموسم بسبب الإصابة.



وتعرض وود، الذي انضم إلى نوتنغهام معارا من نيوكاسل في يناير الماضي، لإصابة في الفخذ في الخسارة 1-3 أمام توتنهام هوتسبير في 11 الشهر الجاري.



وانضم وود (31 عاما) إلى تشكيلة نيوزيلندا استعدادا لمواجهتين أمام الصين الأسبوع الماضي، لكنه لم يشارك في المباراة الأولى وخرج من التشكيلة قبل المباراة الثانية، حيث عاد الى ناديه لتلقي العلاج.