

تتواصل منافسات دورة سعد التميمي الرمضانية الأولى لكرة القدم لليوم الثاني على التوالي بدءا من الساعة 9 مساء بمشاركة 64 فريقا، على ملاعب المسيلة بمنطقة صباح السالم، بحضور العديد من نجوم منتخبنا الوطني السابقين، ونجوم الفن.



وشهد اليوم الأول من الدورة الذي امتد حتى الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة إثارة وندية بين الفرق المشاركة، التي ضمت في صفوفها العديد من اللاعبين الدوليين السابقين والمحترفين، وسط إشادات من الفرق المشاركة بمستوى الدورة والتنظيم، حيث جاءت أغلب المباريات متكافئة ومتقاربة من حيث المستوى الفني، ومن بين أبرزها مواجهة فريق مسباحي ونظيره «future»، وفريق «كابيتانو» وفريق تومان الشمري، وكذلك مواجهة فريق ريكيلمي والشباب، والمباراة التي جمعت بين فريقي الدوحة والأبرز بالإضافة إلى مباراة مثيرة بين فريق شركة لؤلؤة لوسيل وفريق البرك، وقد أسفرت النتائج المبكرة ليوم أمس الخميس، عن مواجهات من العيار الثقيل مساء اليوم، حيث سيصطدم فريق «تانغو» بنظيره «بلوك 5»، كما ستجمع مواجهة ثانية فريق «الأبح» وفريق المرحوم حسين البلوشي، فيما يواجه شوي نظيره «أرسنال» في مباراة ثالثة.



هذا، وأبدى الفنان شعبان عباس الشهير بـ «شعبولا» سعادته بالتواجد في دورة سعد التميمي لكرة القدم في نسختها الأولى، وقال «الجميع فائز وسعيد في هذا التجمع الرياضي الكبير، الأجواء أكثر من رائعة، والمنافسة أخوية، والروح الرياضية حاضرة في جميع المباريات رغم الإثارة والندية في الملعب، وهذا التجمع الرياضي الأخوي يعكس روح الأسرة الواحدة للمجتمع الكويتي، أدام الله علينا هذه المحبة، ونعمة الأمن والأمان لوطننا الغالي الكويت».



وقد رصدت اللجنة المنظمة للبطولة وبتوجيهات من سعد التميمي جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى للبطولة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 5 آلاف دينار والثاني على 3 آلاف دينار والثالث على 1000 دينار، كما رصدت اللجنة المنظمة العديد من الجوائز القيمة والمفاجآت لجماهير الدورة.