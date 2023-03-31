وقّع إيلون ماسك ومئات الخبراء العالميين الأربعاء عريضة دعوا فيها إلى وقف لستة أشهر، تطوير برامج للذكاء الاصطناعي أقوى من «تشات جي بي تي 4» الذي أطلقته شركة «اوبن ايه آي» في منتصف مارس، مشيرين إلى ما تحمله هذه البرامج من «مخاطر كبيرة على البشرية».



وفي العريضة المنشورة عبر موقع «فيوتشر اوف لايف دوت اورغ) (futureoflife.org)، طالب الخبراء بوقف مؤقت لعمليات تطوير برامج الذكاء الاصطناعي إلى حين اعتماد أنظمة حماية منها، كإنشاء هيئات تنظيمية جديدة خاصة بهذا المجال، ومراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقنيات تساعد على تمييز الأعمال الفعلية من تلك المبتكرة من برامج الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مؤسسات قادرة على التعامل مع «المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تتسبب بها هذه البرامج».



ووقع العريضة شخصيات سبق أن عبروا علنا عن مخاوفهم من الذكاء الاصطناعي الذي تصعب السيطرة عليه ويظهر إمكانات تفوق فيها على البشر، بينهم مالك «تويتر» وشركتا «سبايس اكس» و«تيسلا» إيلون ماسك ومؤلف كتاب «سايبيينز» يوفال نواه هراري.