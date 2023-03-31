بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري تعديل قرار المجلس بشأن مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد، وذلك ليشمل الاستعمالات التعليمية الثقافية الترفيهية والتجارية ونشاط الفندق بتصنيف لا يقل عن 4 نجوم أو نشاط مكاتب إدارية أو مزيج من النشاطين الفندق والمكاتب الإدارية.



ويتضمن جدول الأعمال الرد على سؤال العضو م.شريفة الشلفان بشأن الأراضي المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية التي تعدت مدة التخصيص المحددة لها.



إضافة إلى الرد على سؤال العضو عبداللطيف الدعي بشأن آلية الرقابة الإلكترونية.



ويبحث المجلس توصيات لجنة الأحمدي المتضمنة طلب وزارة الداخلية استحداث شارع بربط الشارع رقم 3 بشارع رقم 50 بمنطقة هدية قطعة 4، وطلب وزارة المالية تخصيص ممشى مع مواقف للسيارات بمنطقة بنيدر، كذلك طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص جورة ومسار بطول 1950م وبقطر (200 mm) بصفة مؤقتة بمنطقة صباح الأحمد السكنية.



ويتضمن جدول الأعمال توصيات لجنة محافظة الجهراء والتي تشمل طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتخصيص ثلاثة مواقع مقترحة لمراكز البيانات في الصليبية وجنوب سعد العبدالله ومدينة المطلاع.