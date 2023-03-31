أعلنت «البلدية» عن توفير موقع جديد لبيع الخيام إثر إزالة السوق الحالي في منطقة الري بعد انتهاء موسم التخييم لهذا العام.



وأوضحت أن الموقع تم اقتطاعه من مساحة سوق الجمعة لاستغلاله لبيع الخيام ومستلزمات البر بشكل مؤقت بديلا عن سوق الخيام السابق.



وبينت أن الموقع البديل تم اختياره ليكون قريبا من موقع سوق الخيام السابق انطلاقا من دعم بلدية الكويت لهذا النشاط وحفاظا على مصلحة مزاولي نشاط بيع الخيام والحرف الوطنية وتوفير هذه الخدمة للمواطنين طوال العام وتلبيه احتياجاتهم من منتجات الخيام ومستلزمات البر وسيكون افتتاح السوق الجديد قبل موسم التخييم المقبل.



ولفتت الى أن توفير الخدمة في الموقع الجديد مؤقتا لحين انتهاء البلدية من كل اجراءات طرح مشروع موقع سوق الخيام السابق للاستثمار وضمان حسن إدارة المشروع الجديد وفق نظام المزايدة بشكل تتوافر فيه الخدمة ومرافق استثمارية واشتراطات الامن والسلامة لقوة الاطفاء العام.