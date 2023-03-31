نظمت جمعية المهندسين مسابقة القرآن الكريم الرمضانية الثانية عشرة في مسجد الدولة الكبير وبالتعاون مع إدارة المسجد ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، حيث شارك في المسابقة نحو 50 من أبناء المهندسين والمهندسات لثلاث فئات، الأولى للمرحلة الابتدائية وتسميع سورة الذاريات، الثانية للمرحلة المتوسطة وتسميع سورة الأحقاف والثالثة للثانوية وتسميع سورة الزمر. وقام بتحكيم المسابقة نخبة من أساتذة القرآن الكريم والمشايخ من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وإدارة المسجد الكبير. وفي ختام البطولة، قام عضو مجلس الإدارة م. جلال الفضلي ومدير عام الجمعية م.وليد المطوع ورئيس لجنة المعارض م.حسن جمعة وأعضاء اللجنة المنظمة بتوزيع الجوائز وإعلان الفائزين والفائزات، وهم، المرحلة الابتدائية فاز بالمركز الأول للبنين المتسابق جعفر فراس الحبال وبالمركز الثاني حل شقيقه عمر الفاروق فراس الحبال وفي المركز الثالث فاز المتسابق محمد خلدون العباينة. وفي فئة المرحلة المتوسطة للبنين فاز بالمركز الأول مهند عادل عبدالدايم ابراهيم صالح وفي المركز الثاني شقيقه زياد عادل ابراهيم صالح وفي المركز الثالث حل المتسابق عمر محمد حنفي محمود، وفي المرحلة الثانوية فاز بالمركز الأول المتسابق رفعت حسام الدين وفي المركز الثاني فاز المتسابق حمزة يونس حمزة وحجبت جائزة المركز الثالث للبنين بالمرحلة الثانوية.



وفي فئة المتسابقات للمرحلة الابتدائية فازت بالمركز الأول المتسابقة رهف أشرف كامل وفي المركز الثاني كوكب محمد مناور هيثم وفي المركز الثالث بانا خلدون العباينة، وفي المرحلة المتوسطة فازت بالمركز الأول المتسابقة مداد فراس الحبال تلتها بالمركز الثاني شقيقتها ركاز فراس الحبال وحجبت الجائزة الثالثة لفئة المتسابقات للمرحلة المتوسطة، وفي المرحلة الثانوية فازت بالمركز الأول المتسابقة رغد أشرف كامل وفي المركز الثاني المتسابقة لينا محمد خليل وحجبت ايضا الجائزة الثالثة لفئة المتسابقات للمرحلة الثانوية. ولقيت المسابقة اهتماما كبيرا من فرق عمل الأوقاف والمسجد الكبير، وأعرب مراقب مسجد الدولة الكبير الأستاذ وليد الشطي عن سعادتهم بتنظيم المسابقة في ربوع المسجد، مشيدا بالتنظيم الرائع من قبل المتطوعين والمتطوعات للعمل بالجمعية.