أسامة دياب



أقامت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة لدى الكويت «الملتقى الرمضاني» للمواطنين الإماراتيين المقيمين في دولة الكويت، بحضور السفير د.مطر حامد النيادي وحرمه وأعضاء البعثة الديبلوماسية.



وفي بداية الملتقى، رحب السفير بالحضور وعبر عن حرص البعثة على تعزيز التواصل مع أبناء الإمارات، وذلك من خلال اقامة مثل هذه الفعاليات.



وخلال اللقاء عقد عدد من الفعاليات للأطفال واشغال فنية وسرد قصة للاطفال وتقديم محاضرة عن التسامح.



كما عبر أبناء الإمارات المقيمين في بلدهم الثاني الكويت عن سعادتهم لمثل هذا التواصل وتطلعهم لفعاليات اخرى.



وفي نهاية الفعالية تناول السفير مع الحضور وجبة العشاء التي اشتملت على أطباق رمضانية إماراتية وكويتية.