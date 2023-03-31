

أطلق البنك الأهلي الكويتي عرضا جديدا على تطبيق «طلبات»، ضمن حرصه الدائم على مكافأة عملائه عند استخدام بطاقاته المصرفية لإجراء عمليات الدفع، يتيح بموجبه لـ58 عميلا من أصحاب بطاقات «فيزا إنفينيت بريفيليج»، و«بطاقة الأهلي الائتمانية فيزا انفينت طيران الإمارات»، و«بطاقة الأهلي الائتمانية فيزا سيغنتشر طيران الإمارات»، وبطاقتي مسبقة الدفع «ماستركارد بلاتينيوم» والبطاقة متعددة العملات، الفرصة للفوز برصيد بـ 100 دينار في محفظة «طلبات باي» على تطبيق «طلبات».



وقالت مدير عام إدارة الخدمات المصرية للأفراد بالإنابة في البنك، جهير معرفي: إن البنك الأهلي الكويتي حريص على ابتكار العروض والحملات في جميع المناسبات، لافتة إلى أنه يعقد لهذه الغاية العديد من الشراكات لتقديم تجربة تسوق مميزة ترفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها لهم.



وأكدت حرص البنك على طرح العديد من العروض المجزية، التي تمنح جميع عملائه مزايا حصرية وجوائز قيمة، ضمن سعيه المستمر لمواكبة احتياجاتهم اليومية، وفي إطار إستراتيجية «بنك أسهل» التي تهدف إلى تسهيل العمليات المصرفية باستخدام بطاقاته مسبقة الدفع والائتمانية.



وأفاد «الأهلي الكويتي» بأن كل دينار يتم إنفاقه محليا خلال الحملة باستخدام البطاقات المشمولة بالعرض يمنح العميل فرصتين لدخول السحب، وكل دينار يتم إنفاقه دوليا يمنحه 4 فرص لدخول السحب، والفوز برصيد بقيمة 100 دينار، يمكن استخدامه لاحقا للطلب عبر تطبيق «طلبات». ويتعين على العملاء إنفاق 15 دينارا كحد أدنى خلال شهر رمضان الكريم باستخدام بطاقاتـهــم الائتمانـيـــة ومسبقة الدفع داخل الكويت وخارجها، وفي عمليات الشراء المباشرة أو عبر تطبيق «طلبات»، للدخول في السحب الأسبوعي، والذي يشهد تتويج عميلين عن كل يوم من أيام شهر رمضان الكريم.