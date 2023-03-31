انطلاقاً من حرصه على تعزيز التواصل مع فئات المجتمع كافة، وفي إطار حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الموجهة لعملاء البنك والهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري، قام البنك، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، بترتيب زيارات الأسر المتعففة وتوزيع السلال الغذائية عليهم.



وعن ترتيبات توزيع السلال الغذائية، قالت نائب المدير العام، قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع: جاءت فكرة توزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة متزامنة مع شهر رمضان الفضيل الذي تتجسد فيه روح التكافل والتآزر الاجتماعي؛ وذلك إيمانا من البنك بضرورة مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة والمساهمة في توفير مستلزمات شهر رمضان المبارك لهذه الأسر والتخفيف من أعبائهم المعيشية وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.



وأكدت الورع أن البنك يحرص على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية في شهر رمضان الفضيل ضمن برنامج اجتماعي يدعم المبادرات الخيرية والإنسانية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا.



وعن آلية التبرع والمشاركة في حملة «ضاعف أجرك مع التجاري»، أوضحت الورع أنه يمكن لعملاء التجاري الدخول إلى حساباتهم من خلال تطبيق التجاري وخدمة الأونلاين والتبرع بحد أدنى 5 دنانير، حيث سيقوم البنك بإيداع مبلغ مماثل.