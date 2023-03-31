العبدالجليل: نفخر بمشاركتنا في أنشطة المجتمع المدني خاصة التي تهتم بالتعليم والمواهب الشابة

نلتزم بأداء مسؤولياتنا الاجتماعية لنقدم نموذجاً لمساهمة مؤسسات القطاع الخاص في التنمية



كرّمت الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم بنك الكويت الوطني تقديرا لمساهماته الكبيرة في مجال المسؤولية المجتمعية، لاسيما الاهتمام بالتعليم والطلبة والمواهب الشابة، ويأتي هذا التكريم ليبرهن على بصمة الوطني الواضحة في خدمة المجتمع الكويتي، وذلك استمرارا لنهجه وثقافته المتأصلة في التزامه بالمسؤولية الاجتماعية.



جاء ذلك على هامش فعالية «مسرح KALD للمواهب الحادي عشر»، التي أقامتها الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم في الجامعة الأميركية، بمشاركة أسر الطلبة من عدة مدارس وذلك للاحتفال بمواهب وقدرات أبنائهم من خلال تقديم الطلبة عروضا على المسرح تتضمن إلقاء الشعر والغناء والتمثيل والعزف. وتسلم التكريم نيابة عن البنك، مسؤول أول بإدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل، التي قامت بدورها بتكريم المدارس المشاركة والفائزين في الفعالية بمشاركة لجنة التحكيم المؤلفة من الفنانة القديرة إلهام الفضالة، والمخرج يوسف الحشاش والمخرج يعرب بورحمه ود.يعقوب الخبيزي.



وشارك في الفعالية طلبة من 8 مدارس، هي: مدرسة دسمان ثنائية اللغة، مدرسة المعرفة النموذجية، مدرسة أم هاني لذوي الاحتياجات الخاصة، مدرسة السديم النموذجية، مدرسة أكاديمية الحضارات العالمية، مدرسة منارات، مدرسة جون الكويت ومدرسة الكويت الإنجليزية.



وقالت العبدالجليل: «نفخر بمشاركتنا في كافة أنشطة المجتمع المدني وخاصة التي تقدم الرعاية لأبنائنا وتسهم في إسعادهم وعائلاتهم».



وأضافت: «يلتزم الوطني بأداء مسؤولياته الاجتماعية بصفته أكبر مؤسسات القطاع الخاص ويشارك بفعالية في العديد من المبادرات والفعاليات التي تسهم في تنمية المجتمع».



وأكدت العبدالجليل أن مساهمات البنك الاجتماعية تشمل العديد من المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والعمل الخيري والتي تهدف جميعها إلى تحقيق المساواة بين كافة فئات المجتمع وتمنح الفرصة الكافية لمشاركة الجميع في مسار تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعنا.



وأخذ بنك الكويت الوطني على عاتقه منذ التأسيس تكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية كأحد أهم أولوياته الهادفة إلى خدمة المجتمع بكل فئاته، كما ساهم في استثمارات كبيرة لمساندة ودعم المجتمع في مجالات مختلفة وأطلق العديد من البرامج المهمة التي شملت مجالات عدة مثل التعليم والصـحـــة والتـوظـيــف والتدريب ودعم الكوادر الوطنية وبرامج الرعاية والدعم الاجتماعي، بالإضافة الى المبادرات الرياضية والأنشطة البيئية.