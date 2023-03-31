عاطف رمضان



قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن وزارة الاشغال العامة أصدرت قرارا يقضي بصرف بدل الرصيد النقدي للاجازات لجميع موظفي الوزارة وذلك حتى شهر مارس 2023. وأضافت المصادر أن إجمالي قيمة مبالغ بدل الرصيد النقدي لإجازات الموظفين 63.7 مليون دينار تقريبا، وأن عدد الموظفين الذين تم صرف بدل الرصيد النقدي لاجازاتهم 8506 موظفين، مشيرة الى ان وزارة الاشغال تعتبر من أولى الوزارات التي قامت بصرف بدل الرصيد النقدي لإجازات كل من تقدم من موظفيها خلال فترة وجيزة. ولفتت المصادر الى ان سرعة انجاز صرف بدل الرصيد النقدي لإجازات موظفي «الاشغال» نتيجة جهود ادارة شؤون الموظفين والادارة المالية قسم الرواتب، وبتعاون كبير من قبل مراقبي شؤون التوظف والمراقبين الماليين. وقالت المصادر ان الوزارة عادة تتسلم الطلبات المقدمة من موظفي الوزارة بشأن طلب صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، وتتأكد «الأشغال» من تطابق الشروط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 على الطلبات المقدمة وإعداد مشروع القرارات الإدارية بشأن صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات، ويتم اعداد كشف تفصيلي بكل الطلبات المقدمة وإجمالي المبالغ المستحقة عن هذه الطلبات.