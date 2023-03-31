مكافأة الصفوف الأمامية انتهت من «النفط» وفي عهدة الحكومة وإعلانات توظيف جديدة للشباب

الحرب الروسية - الأوكرانية فتحت لنا فرصة لزيادة مشتقاتنا النفطية وتحقيق أرباح إضافية

نغتنم الفرص المتاحة في الأسواق العالمية فيما يخص مبيعات الديزل والمشتقات الوسطى

العتيبي: لدينا خطة عمل واضحة ومحددة فيما يخص المطالبات العمالية وهذه الخطة لها أولوياتنا



أسامة أبوالسعود



أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود ان الكويت تستهدف رفع انتاجها النفطي الى 4 ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2035.



وتابع الصباح في تصريحات للصحافيين عقب غبقة اتحاد عمال البترول مساء امس الاول بحضور قيادات المؤسسة وبعض الشركات النفطية ورؤساء النقابات والعاملين في القطاع النفطي «نغتنم حاليا الفرص المتاحة في الاسواق العالمية فيما يخص مبيعات الديزل والمشتقات الوسطى خاصة في الاسواق الاوروبية نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية التي فتحت لنا فرصة لزيادة مشتقاتنا النفطية وتحقيق ارباح اضافية لمؤسسة البترول والكويت».



واضاف السعود انه مع تشغيل مصفاة الزور ستنخفض الكميات المصدرة بمقدار كميات التكرير المستخدمة في مصفاة الزور، مشيرا إلى ان حصة الكويت في «أوپيك بلس» 2.76 مليون برميل يوميا وارتفاع الصادرات سيكون مرتبطا بزيادة حصة الكويت في «أوپيك بلس».



ولفت السعود إلى قرار «أوپيك بلس» بتثبيت الحصص خلال 2023 وفيما بعد سترتفع طاقة الكويت الانتاجية وخططنا الوصول إلى 2.9 مليون ثم إلى 3 ملايين برميل بحلول العام المقبل وصولا إلى 4 ملايين برميل 2035 وفي هذه الحالة سيتم توزيع الحصص وفقا لما تراه «أوپيك»، مشيرا إلى انه خلال التوزيع الأخير للحصص روعي قدرة الكويت على زيادة انتاجها.



ووجه الشيخ نواف سعود ناصر الصباح الشكر إلى اتحاد عمال البترول وعلى رأسه رئيس الاتحاد محمد مشعان العتيبي على هذه الدعوة الكريمة، متمنيا لجميع العاملين بالقطاع النفطي صوما مقبولا وكل عام وهم بخير. وردا على سؤال لـ «الأنباء» عن مطالب العاملين بالقطاع النفطي، قال الشيخ نواف السعود «جميع مطالبهم تحت النظر والاهتمام من قبل ادارة مؤسسة البترول، وهناك توافق تام مع اتحاد البترول وجميع النقابات لأننا جميعا نسعى الى تحقيق مصالح العامل الكويتي في القطاع النفطي». وفيما يخص صرف مكافأة الصفوف الأمامية، قال «مكافأة الصفوف الامامية انتهت من النفط وفي عهدة الحكومة وان شاء الله تنتهي قريبا». وعن اعلانات التوظيف، أوضح الشيخ نواف السعود ان هناك اعلانات توظيف جديدة وفرصا جديدة للشباب الكويتي، مشيرا الى ان تواجد القيادات النفطية في غبقة اتحاد البترول إيمانا من الإدارة التنفيذية في مؤسسة البترول بأهمية التلاحم والمشاركة مع العاملين في هذه المناسبة الدينية والاجتماعية.



خطة عمل واضحة



من جهته، هنأ رئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات محمد مشعان العتيبي جموع العاملين في القطاع النفطي بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك تنسيقا تاما مع الإدارة التنفيذية في مؤسسة البترول ولدينا خطة عمل واضحة ومحددة فيما يخص المطالبات العمالية وهذه الخطة لها أولوياتنا.



وقال العتيبي ان هناك ملفات تم انجازها وهناك مطالب مازالت في طور البحث والدراسة ونأمل التعاون في هذه الملفات، كما الملفات السابقة خصوصا مع تسكين العديد من القيادات النفطية للصف الثاني حتى يكون هناك تطبيق لخطة العمل سواء مطالبات العمال أو خطة عمل المؤسسة.



وردا على سؤال عن ملف التوظيف، توقع العتيبي وجود إعلانات مقبلة، كما تم خلال الفترة السابقة مع ازالة الكثير من الشروط خصوصا أن اعلانات التوظيف الفترة السابقة تسير بشكل معقول مقارنة بالفترة التي سبقتها خصوصا لحملة البكالوريوس أو الدبلوم او التخصصات النفطية والبترولية التي لا مكان لها اليوم إلا القطاع النفطي.



ندعم التكويت



من جانبه، أكد رئيس نقابة عمال نفط الكويت عباس عوض دعم خطة التكويت الفعلية سواء في القطاع النفطي الحكومي أو النفطي الخاص، معتبرا أن نسبة التكويت الحالية لا تصل إلى 30%.



وتابع قائلا: «هناك توافق بيننا وبين الإدارة التنفيذية الحالية في مؤسسة البترول وشركة نفط الكويت حول هذا الملف لزيادة نسبة التكويت لحل ازمة توظيف الكوادر الوطنية خصوصا انه لا يوجد بيت كويتي لا يوجد به شخص متعطل عن العمل».



وشدد عوض على أن الحفاظ على حقوق العمال ومستحقاتهم هو اساس عمل النقابات واتحاد البترول وحتى الآن الحمد لله حققنا العديد من الإنجازات والمكتسبات الجديدة وهناك ملفات في الطريق يتم حاليا العمل عليها بشكل محترم مع الإدارة التنفيذية في القطاع النفطي، متمنيا ان تكون المشاريع المقبلة معتمدة على العمالة الوطنية لتنمية الكويت.



وأكد عوض ان مشاركة القيادات التنفيذية للمؤسسة وشركاتها في غبقة اتحاد عمال البترول أكبر دليل على أهمية العمال ودورهم وتقدير الإدارة التنفيذية لهم، مؤكدا أن التوافق بين اتحاد البترول ونقاباته والقيادات التنفيذية سيعود بالفائدة على العمال بشكل ايجابي وهو ما سينعكس على اداء العمال الإنتاجي وهو ما يصل بينا الى رؤية مشتركة بين الإدارة التنفيذية والعمال وهو انجاز لم يحدث من قبل.



جسر للتواصل



أما رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية نادر الحربي فقدم التهاني الى عمال القطاع النفطي، مقدما الشكر الى اتحاد عمال البترول على هذه المبادرة الطيبة وهي عادة كويتية أصيلة وجسر تواصل بين العمال والقيادات النفطية.



وأكد الحربي ان حقوق العمال تأتي على رأس الأولويات، مشددا على ان اتحاد عمال البترول والنقابات تعمل بكل جد لانجاز جميع الحقول العمالية المستحقة.



إنجاز الحقوق



من جانبه، هنأ رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت محمد حسن العجمي جميع العاملين بالقطاعين النفطي الخاص والحكومي، مؤكدا ان حضور رئيس مؤسسة البترول والقيادات النفطية يخلق اجواء من التواصل المميز بين القيادات وممثلي العمال، وهو ما يساهم في انجاز حقوق العمال وهو الهدف الرئيس للقيادات النقابية.