بشرى شعبان

أعلنت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي عن تخصيص الصالة رقم (4A) في أرض المعارض بمنطقة مشرف لإقامة مهرجان «النوير» الخاص بعرض المنتجات الزراعية والوطنية طوال شهر رمضان المبارك اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقالت البغلي في تصريح صحافي إن إقامة هذا المهرجان جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتنفيذا للقرارات الخاصة بدعم المنتج الوطني إضافة إلى التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية وشركة أرض المعارض الدولية.

وأعربت عن شكرها لشركة أرض المعارض الدولية لدعمها للمنتجات الوطنية وحرصها على تخصيص إحدى قاعات أرض المعارض لعرض تلك المنتجات فيها وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمنتجين والمستهلكين.

وأكدت الوزيرة البغلي حرص الوزارة على الاستمرار في بذل كل الجهود التي تساهم في تقديم الدعم المناسب للمنتجين الكويتيين وتذليل العقبات التي تحول دون انتشار منتجاتهم وتسويقها نظرا لما تتميز به من جودة عالية وتنوع كبير، فضلا عن أسعارها التنافسية.