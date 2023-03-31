توالت التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة إصداره قرارا بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائبا لرئيس الدولة بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإصداره مراسيم أميرية بصفته حاكما لإمارة أبوظبي بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد، وسمو الشيخ طحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.



وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ببرقية تهنئة بالمناسبة، أعرب فيها عن «أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسموه، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين». وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) ان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعث ببرقية تهنئة مماثلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية، عبر فيها عن «أطيب التهاني وأجمل التبريكات لسموه، متمنيا لهم التوفيق والعون لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق المزيد من التقدم والرقي».



كما بعث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإماراتي بمناسبة التعيينات.



وقالت وكالة الانباء البحرينية الرسمية (بنا) إن الملك حمد أعرب عن أخلص تهانيه وتمنياته لرئيس الامارات بموفور الصحة والسعادة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة التقدم والنماء المباركة، لتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإمارات من رفعة وتطور في ظل قيادة سموه الحكيمة.



وهنأ عاهل البحرين ولي عهد أبوظبي بتعيينه، متمنيا له كل التوفيق لخدمة وطنه والإسهام في تقدمه وازدهاره، وأرسل الملك حمد بن عيسى برقيات تهنئة مماثلة إلى الشيخ محمد بن زايد، ضمنها أطيب تهانيه بمناسبة تعيين الشيخ منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة، وبمناسبة تعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد لخدمة دولة الإمارات وشعبها الشقيق.



وأجرى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، أعرب خلاله عن تهانيه بالتعيينات، متمنيا لهم التوفيق والسداد.



من جانبه، عبر سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن شكره وتقديره لسمو أمير قطر على مشاعره الأخوية الصادقة، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا).



وكان الشيخ محمد بن زايد رئيس الامارات أصدر «بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، مرسوما أميريا بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد» وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



ونص المرسوم على عضوية كل من د.أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي/ مجلس الشؤون الاستراتيجية، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية/ مجلس الشؤون الاستراتيجية، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية/ مجلس الشؤون الاستراتيجية، ود.مغيير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وم.عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وسارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومحمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل، وأحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومنصور ابراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة وأحمد تميم هشام الكتاب رئيس دائرة الإسناد الحكومي.