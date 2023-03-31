بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية بتعيين كل من صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائبا لرئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في إمارة أبوظبي، وصاحب السمو الشيخ هزاع بن زايد، وصاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.



وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الخاص على «تويتر»: «أبارك لأخي الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد بن محمد ثقة رئيس الدولة.. بكم وبإخوانكم القادة من الجيل الجديد تستمر المسيرة.. وتعلو الراية.. ويترسخ المجد.. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام عزها وازدهارها».