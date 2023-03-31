بيروت ـ أحمد عز الدين



أعلن وزير الاشغال علي حمية التراجع عن عقد تلزيم مشروع توسعة المطار، الذي أثار الكثير من الجدل خلال الاسبوعين الماضيين، وذلك بعد اجتماع اللجنة التي وضعت يدها على الموضوع وطرحت خلاله مواقف متباينة حول قانونية المشروع، مما دعا الوزير حمية الذي يمثل حزب الله في الحكومة الى التراجع عن العقد.



وعقدت لجنة الاشغال النيابية اجتماعا برئاسة النائب سجيع عطية وحضور الوزير حمية والنواب، وممثلين عن الهيئات الرقابية لمناقشة العقد المثير للجدل، وتبين ان الآراء متباينة حول قانونية التلزيم، فأعلن وزير الاشغال التراجع عن المشروع.



وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة الأشغال: رغم اهمية المشروع، وعلى اثر الجدل القانوني، حيث تبين ان هناك وجهتي نظر قانونية للموضوع، إضافة الى ان المشروع اخذ المنحى غير الذي كنا نبتغيه، وبناء على طلب من الجهة التي امثلها في الحكومة «حزب الله»، وحسما للاختلاف والجدل الحاصل، اعلنها وبكل شجاعة عدم السير بالعقد واعتباره كأنه غير موجود.



بدوره، قال رئيس لجنه الاشغال النائب عطية: أهنئ الوزير حمية للشجاعة الأدبية، وباسم اللجنة اشكر هذه الحكمة واعلانها في المجلس النيابي، وهذا اكبر احترام للمجلس كسلطة رقابية ونحن نفتخر بوزراء لديهم التواضع والحكمة واستدراك الامور خصوصا في هذه الظروف الصعبة.