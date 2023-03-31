

ياسر العيلة



التراث ذاكرة المجتمع والمحافظة عليه واجب قومي، من هنا تكمن أهمية «أرشفة التراث» لأنها تسهم بشكل كبير في ربط الحاضر بالماضي وعدم الاكتفاء بالتراث الشفاهي، والأعمال الفنية المرتبطة بالتراث تلعب دورا كبيرا في تعريف الأجيال القادمة بتاريخ الوطن وحضارته وأهمية المحافظة على تراث الأجداد والآباء، باعتباره ثروة حقيقية للوطن، ومن الأعمال الفنية التي تسلط الضوء على هذا الجانب وبشكل فني مميز برنامج «اللي ورثناه من أجدادنا» الذي يعرض حاليا على شاشتي «atv» و«فنون»، وهو منوع يتكون من 30 حلقة مدة كل منها ما بين 17 و21 دقيقة، وكل حلقة تتكون من 3 أمثال، ولكل مثل مشهد تمثيلي درامي، ومع نهاية الأمثال زهيرية للفنان القدير سليمان الموسى، وقام بالتعليق على البرنامج الإعلامي المتميز بسام الجزاف، والمقدمة من كلمات الشاعر الغنائي سامي العلي، ألحان الفنان جاسم الخلف، ويتصدى للتقديم النجم الكبير جاسم النبهان في دور الراوي، إعداد عادل الزاهد، إخراج حسن سراب.



العمل بشكل عام تم إنتاجه قبل عامين تقريبا، ويتكون من حلقات منفصلة في أحداثها ومتصلة في تسلسلها، أشبه بالتمثيليات القصيرة، ويسلط الضوء على المفردات والأجهزة والمعدات التي كانت متواجدة قديما، ويشارك في بطولة العمل عدد متميز من نجوم الدراما المحلية، منهم: جاسم النبهان ومحمد جابر وعبدالعزيز الحداد والراحلة انتصار الشراح وسمير القلاف وغرور ونواف نجم وشيماء قمبر ومحمد اشكناني وغيرهم.