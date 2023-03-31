

مفرح الشمري



البساطة والعفوية والتجدد دائما يكتب لها النجاح والتميز فأغلب الأعمال التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية نجد وراءها البساطة والعفوية والأهم من ذلك الاستمرارية لها، برنامج «مدفع الإفطار» هو الذي ينطبق عليه هذا الكلام جملة وتفصيلا فهو برنامج يجمع بين البساطة والعفوية والتجدد والتنوع ولا يوجد بيت بالكويت الا ويتابع هذا البرنامج قبل موعد أذان المغرب وامتدت مشاهداته لدول الخليج والوطن العربي فالكل يتابع المسابقات والاجواء وجملة البرنامج الشهيرة (جاهز ارمي) مع موعد أذان المغرب.



ومن يتابع برنامج المسابقات (مدفع الإفطار) يدرك تماما الجهد الكبير المبذول من فريق البرنامج هذه السنة بوجود موقعين مختلفين للبرنامج، الأول من متحف بيت العثمان الذي يحتوي على مواقع تراثية مميزة وادوات كويتية قديمة تضفي على البرنامج اجواء جميلة تنقل الصورة القديمة للكويت ممتزجة بالحاضر والتطور الذي نعيشه،



والموقع الثاني من قصر نايف حيث تتنقل الكاميرات لنقل أجواء القصر والمباني العصرية المحيطة به وصولا إلى شارع الخليج العربي باستخدام طائرات «الدرون» لمسافات تصل الى اكثر من 5 كيلومترات.



ومازال البرنامج الذي يقدمه الاعلامي المخضرم سعد خلف يسلي صيام المشاهدين من داخل الكويت وخارجها من خلال المسابقات التراثية والثقافية وتقديم جوائز قيمة تشمل الكاش والكوبونات من الشركات العديدة المعلنة بالبرنامج.



المخرج محمد بولند تحدث لـ«الأنباء»، وذكر ان البرنامج استخدم جميع الامكانيات الفنية المتاحة وأكثر من 15 كاميرا لنقل كل تفاصيل متحف بيت العثمان وقصر نايف للمشاهد، مقدرا ثقة وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووكيل التلفزيون تركي المطيري الذي يتابع ويوجه ويدعم فريق البرنامج بشكل مستمر ويحرص على تطوير المحتوى والمضمون معا.



وأكد المشرف العام للبرنامج طلال السبيعي أن هذا النجاح الكبير للبرنامج وارتفاع نسبة مشاهدته يحملنا مسؤوليات مضاعفة ويجعلنا في منافسة يومية مع انفسنا حتى نظهر البرنامج بصورة متجددة بأفكار يومية تسعد المشاهدين.



أما المذيع المخضرم سعد خلف فقد اشاد بالدور الكبير لفريق البرنامج والمجهود الكبير الذي يقوم يوميا حتى يظهر برنامج مدفع الافطار بالشكل المطلوب. وذكر سعد ان الدعوة مفتوحة امام الجميع للمشاركة في البرنامج من داخل الكويت وخارجها من خلال الاتصال بالرقم 22326611.