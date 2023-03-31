

ردت الفنانة أمل عرفة على إحدى متابعاتها التي شاركت صورة لها عبر حسابها على «تويتر»، وتظهر فيه أمل بصورة من مسلسل «حارة القبة»، من تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي، وقد تعرضت للضرب المبرح خلال الأحداث، وغردت: «صحتي بخير الحمدلله ومن قلبي شكرا»، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع التغريدة وتمنوا لها الخير والصحة والسعادة الدائمة، معبرين عن إعجابهم الكبير بأدائها في العمل وتقديمها الشخصية بطريقة مميزة.



وتلقى أمل إشادات نقدية وجماهيرية واسعة بحضورها في ثلاثة مسلسلات بيئة شامية لموسم دراما رمضان، حيث تحضر بشخصية «إخلاص» في «حارة القبة»، ودور «ملكة» في مسلسل «مربى العز» بالإضافة إلى حضورها بشخصية «شيماء» في مسلسل «زقاق الجن».