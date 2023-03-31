

بيروت - بولين فاضل



أكد الفنان ناصيف زيتون أنه يعيش قصة حب جديدة، بعد أن خاض في وقت سابق أربع تجارب حب خلال حياته، مؤكدا أنه يكن لهن كامل الاحترام والتقدير، رافضا الكشف عن اسم أو جنسية أو مهنة حبيبته الحالية.



وأشار ناصيف خلال حوار تلفزيوني إلى أنه يفضل أن يبقى الوضع على حاله هذه الأيام، وهو سيختار الوقت المناسب للكشف عن خطوبته حالما تتم بشكل رسمي، كما كشف عن غيرته من صوت الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مشددا على أن تلك الغيرة إيجابية ومن باب المحبة للفنان الإماراتي، لافتا إلى أن أغنية الجسمي «حبيبي بالبنط العريض» هي من أجمل الأغاني التي كان يتمنى أن تكون من نصيبه.



وفي سياق متصل، قدم زيتون أحدث أعماله الغنائية التي حملت عنوان «رابع مرة»، كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع موسيقي عمر صباغ، وصورت على طريقة الفيديو كليب من إخراج نضال بكاسيني.