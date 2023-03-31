

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الهيئة العامة للرعاية السكنية الكويتية اختارت شركة ايجيس Egis الفرنسية مستشارا لإدارة المشاريع لتطوير مدينة المطلاع السكنية، التي تعتبر من أكبر مشاريع البنية التحتية السكنية التي طورتها الحكومة، ومن المتوقع أن تستوعب ما يصل إلى 400 ألف نسمة. وأضافت المجلة ان الشركة ستوفر بموجب الاتفاقية إدارة خدمات المشروع ولوجستيات البناء، والخدمات الإدارية الأخرى، كما يشمل نطاق العقد أيضا إدارة التكاليف ونظام إدارة البرنامج الرقمي ونظام معلوماتي لإدارة المشروع.



ويقع مشروع مدينة المطلاع السكنية على بعد 38.3 كيلومترا شمال غرب مدينة الكويت، وستمتد على مساحة نحو 104 كيلومترات مربعة، وسيشمل المشروع المتعدد الاستخدامات مناطق سكنية واجتماعية وتجارية ومناطق صناعية خفيفة، ويعتبر واحدا من أكبر مشاريع البنية التحتية السكنية التي طورتها الحكومة انسجاما مع رؤية الكويت 2035.



وفي هذا السياق، قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط: «تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم سكن مناسب ومستدام للكويتيين في بيئة اجتماعية ملائمة لجميع أفراد المجتمع الكويتي، بما في ذلك الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والتجارية والمهنية». وأضاف أن المدينة ستتلقى دعما من قبل القطاع الخاص من خلال الاستثمار في السوق المحلية والوصول إلى نموذج أعمال مستدام مع مزيج مفصل من الوحدات السكنية.



واعتبرت المجلة سوق البناء والنقل في الكويت أحد أكثر أسواق دول الخليج ضعفا في الأداء منذ 2016، الذي شهد ترسيات قيمتها 11.09 مليار دولار، واستمدت المشروعات زخما من توقيع عقد لبناء المحطة الجديدة بمطار الكويت، وتحدثت ميد بروجكتس التي تتتبع المشاريع الإقليمية عن ضآلة قيم المشروعات التي ارسيت في قطاع البناء والنقل بعد العام المذكور، وكانت كالتالي:



في 2016 أرسيت عقود بقيمة 11.095 مليار دولار.



في 2017 أرسيت عقود بقيمة 3.752 مليارات دولار.



في 2018 أرسيت عقود بقيمة 4.755 مليارات دولار.



في 2019 أرسيت عقود بقيمة 1.454 مليار دولار.



في 2020 أرسيت عقود بقيمة 2.184 مليار دولار.



في 2021 أرسيت عقود بقيمة 2.849 مليار دولار.



وأخيرا في 2022 أرسيت عقود بقيمة 1.757 مليار دولار.