

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت أرباحا صافية بقيمة 38.2 مليون دينار، ما يعادل ربحية 134.56 فلسا للسهم الواحد، بالمقارنة مع صافي ربح العام السابق «المعاد إدراجه» بقيمة 72.6 مليون دينار.



وأوضحت، في بيان صحافي، أن المجموعة كانت حققت أرباحا غير اعتيادية بقيمة 49.2 مليون دينار في 2021، ناتجة من الاستحواذ على عمليات شركة أكسا بالخليج، وباستثناء تلك الأرباح غير الاعتيادية عن عام 2021، فإن المجموعة قد حققت ارتفاعا بأرباحها الاعتيادية عن 2022 بقيمة 14.8 مليون دينار، نتيجة ارتفاع أرباحها التشغيلية وأرباح الاستثمارات.



وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 54% (54 فلسا للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة والجهات الرقابية المعنية.



وأشار البيان إلى أن القيمة الدفترية لسهم المجموعة بلغت 807 فلوس كما في 31 ديسمبر 2022، بالمقارنة مع 751 فلسا في 31 ديسمبر2021 بارتفاع نسبته 7%، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7% بما يعادل 15.8 مليون دينار إلى 229 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2022، بالمقارنة مع 213 مليون دينار في 2021.



وحققت المجموعة أقساطا مكتتبه بقيمة 831.7 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 52% بالمقارنة مع العام السابق، وبلغ صافي ربح الاستثمار والإيرادات الأخرى 38.8 مليون دينار، وبلغت صافي الاحتياطيات الفنية للشركة 623 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2022، وبلغ مجموع الأصول 1.35 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2022.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين فرقد الصانع «تعكس نتائج هذا العام قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا والأردن بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي)، وذلك بتطوير عمليات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى».



وأضاف الصانع «تزامنا مع احتفال المجموعة بـ 60 عاما من التميز تم التركيز على تطوير علامة GIG التجارية والكشف عن رؤية ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».



وتابع: «لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين، لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير والشكر موصول أيضا لكافة الجهات الرقابية بالكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي».