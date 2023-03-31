بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب رئيس الدولة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور قرار من لدن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد بتعيينه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب رئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد وموفور الصحة وتمام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم كل التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتعيينه وليا للعهد في إمارة أبوظبي، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خدمة وطنه والشعب الإماراتي الشقيق والإسهام في تحقيق المزيد مما يتطلع إليه البلد الشقيق من نمو وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، راجيا لسموه وافر الصحة وتمام العافية.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتعيينه نائبا لحاكم إمارة أبوظبي، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لأداء متطلبات منصبه الرفيع والإسهام في تحقيق المزيد مما يتطلع إليه البلد الشقيق من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وراجيا لسموه وافر الصحة وتمام العافية.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتعيينه نائبا لحاكم إمارة أبوظبي، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لأداء متطلبات منصبه الرفيع والإسهام في تحقيق المزيد مما يتطلع إليه البلد الشقيق من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وراجيا لسموه وافر الصحة وتمام العافية.