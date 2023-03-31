بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب رئيس الدولة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور قرار من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد بتعيينه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب رئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيينه نائبا لحاكم إمارة أبوظبي.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتعيينه وليا للعهد في إمارة أبوظبي.



وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيينه نائبا لحاكم إمارة أبوظبي.