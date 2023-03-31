تسلَّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الفلبين لدى الكويت هوزيه ألمودوفار كابريرا الثالث وذلك خلال اللقاء الذي تم أمس الخميس في ديوان عام الوزارة.



وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء المستجدات على الساحة الفلبينية.



من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت لاقتحام عدد مـــن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأكدت الوزارة في بيان لها على أن استمرار هذه الممارسات غير القانونية يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وجددت موقف الكويت الثابت الداعي إلى ضرورة تحرك الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن المسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكــــررة واحترام حرمة الأماكـن المقدسة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.