ولي العهد هنأ خالد بن محمد بن زايد بتعيينه ولياً للعهد في أبوظبي



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب رئيس الدولة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور قرار من لدن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبموافقـــــة المجلــس الأعلى للاتحاد بتعيينه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب رئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، راجيا لسموه كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صــــدور المرسوم الأميري من لدن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيــــان رئيس دولة الإمــــارات العربية المتحدة الشقيقة بتعيينه وليا للعهد في إمـــــارة أبوظبي، راجيا لسموه كل التوفيـــق والسداد ودوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيينه نائبا لحاكم إمارة أبوظبي، متمنيا سموه له كل التوفيــــق والسداد وموفور الصحة والعافيــــة.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيــــان نائب حاكـــــم إمارة أبوظبي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن أخيه صاحب السمو الشيخ محمــــد بن زايد آل نهيـــان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيينه نائبا لحاكم إمارة أبوظبي، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافيــــة.