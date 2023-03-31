

العينان وألزهايمر



تشير الأبحاث إلى أن عينيك يمكن أن تظهر علامات مرض الزهايمر قبل ظهور الأعراض. وأظهرت دراسة أن العينين يمكن أن تحمل أدلة على الإصابة بألزهايمر قبل سنوات من بدء ظهور الأعراض.



وقالت كبيرة الباحثين مايا كورونيو: «دراستنا هي الأولى التي تقدم تحليلات متعمقة لمحات البروتين والتأثيرات الجزيئية والخلوية والهيكلية لمرض ألزهايمر في شبكية العين البشرية وكيف تتوافق مع التغيرات في الدماغ والوظيفة المعرفية.

وترتبط هذه التغييرات في شبكية العين بالتغيرات في أجزاء من الدماغ تسمى القشرة الداخلية والصدغية، وهي مركز للذاكرة والتنقل وإدراك الوقت».

وجمع فريق البحث عينات من أنسجة الشبكية والدماغ على مدار 14 عاما من 86 متبرعا بشريا مصابا بمرض ألزهايمر وضعف إدراكي خفيف.



وأظهرت النتائج زيادات كبيرة في مادة بيتا أميلويد، وهي علامة رئيسية لمرض سرقة الذاكرة هذا، لدى المصابين بمرض ألزهايمر والتدهور المعرفي المبكر.

المصدر: «إكسبريس»