

مبارك الخالدي



اتفقت الأندية الشاملة في اجتماعها التشاوري الذي عقده أمس الأول في نادي الصليبيخات على تأجيل انتخابات مجالس الإدارات المقبلة وفق الأنظمة الأساسية لكل اتحاد، وذلك من أجل وضع شروط معينة للترشح للاتحادات.



وفي هذا الصدد، قال رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور، إن الأندية اتفقت على تأجيل الانتخابات من شهر إلى شهرين بعد التأكد من الأنظمة الأساسية لكل اتحاد من أجل ضمان سلامة الانتخابات قانونيا، لافتا إلى أن عملية التأجيل تأتي لتعديل الأنظمة الأساسية للاتحادات من أجل تغيير شروط الترشح، وأن الاتفاق على السير الذاتية سيتم خلال الفترة المقبلة عبر عرضها على جميع ممثلي الأندية في الاجتماعات المقبلة المخصصة لهذا الشأن.



بدروه، أشاد أمين السر العام في نادي الصليبيخات ناصر منسي بالروح العالية وحرص كل الأندية في الاجتماع على النهوض بالاتحادات الرياضية وتطويرها بما يخدم المنتخبات الوطنية بشكل خاص والرياضة الكويتية بشكل عام، مضيفا: «حضور الـ 16 ناديا بالاجتماع أكبر دليل على تعاون الأندية وسعيها لتطوير أنظمة الاتحادات بما يخدم الرياضة والانتقال بها لمستقبل أفضل».



وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مقترح تقدم به عدد من الأندية بشأن وضع شروط معينة للترشح لمجلس إدارات الاتحادات، أبرزها أن يكون الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام وأمين السر المساعد شخصا جامعيا، وأن يحمل أمين الصندوق ومساعده دورة محاسبة، وأن يكون أعضاء مجلس إدارة كل اتحاد من أبناء اللعبة أو من يملك خبرة إدارية.



وتضمن المقترح أن يستثنى من هذه الشروط من يتقدم بدعم مالي سنوي للاتحادات يكون وفق ضمانات معينة.



كما اتفقت الأندية على تشكيل لجنة من يوسف بوسكندر وخالد الجارلله وخالد الشريدة ومبارك النزال على وضع هذه الشروط والاتفاق عليها وعرضها على الاجتماع المقبل للأندية الذي سيكون في النادي العربي يوم الإثنين المقبل.



وهنا، قال أمين السر العام في نادي كاظمة يوسف بوسكندر، ان الأندية اقترحت خلال الاجتماع أن تكون مجالس إدارات الاتحادات المقبلة وفق معايير معينة تتضمن كفاءات وطنية تنهض بالرياضة الكويتية، مشيرا إلى أن الأندية هي المسؤول الأول والأخير عن مخرجاتها في الاتحادات، ويجب أن تتحمل المسؤولية، مضيفا: «سنعقد اجتماع مصغر غدا السبت للاتفاق على شروط الترشيح لعرضه على اجتماع الأندية الإثنين المقبل».



ولفت إلى ان وضع المعايير للترشح سيتم من خلاله مراعاة أن يحقق المرشح 4 إلى 5 شروط من الشروط الكاملة للترشح، موضحا أن هذه المعايير لن تقتصر على الأندية الكبيرة بل سيأخذ الكل حقه، مؤكدا أن القرار الحاسم لتأجيل انتخابات الاتحادات سيتم اتخاذه في الاجتماع المقبل بعد التأكد من الأنظمة الأساسية للاتحادات.



هذا، وقال رئيس نادي التضامن مبارك النزال، إن الأندية متفقة تماما على وضع معايير جديدة لشروط الترشيح، مضيفا أن عملية تأجيل الانتخابات ستتم وفق الأنظمة الأساسية وليس تجاوزا على القانون.



كما أكد رئيس نادي خيطان عبدالله مزعل، أن الاجتماع جاء مثمرا من خلال حضور الجميع وتقديم مقترحات من شأنها تطوير الرياضة الكويتية خاصة في الاتحادات الرياضية.



مناقشة مقترح تقدم به عدد من الأندية بشأن وضع شروط معينة للترشح