

هادي العنزي



تدخل دورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي أدوارها الحاسمة بدءا من اليوم حتى ختام البطولة الخميس المقبل، وذلك بعدما تأهل 30 فريقا إلى الدور الثاني في المباريات التي أقيمت على ملعب أحمد الشحومي في منطقة سلوى منذ مطلع الأسبوع الجاري، اذ ستقام آخر مباراتين مؤهلتين إلى الدور الـ 32 مساء اليوم وتجمعان في الـ 8:40 مساء فريق هويدي الماجدي مع فريق المرحوم مرزوق مبارك العيسى، تليه في الـ 9:10 مساء مباراة تجمع «خال الكلفس» و«غرينتا»، على أن تنطلق بعدهما مباشرة مواجهات الدور الـ 32 بإقامة 4 مباريات، تجمع الأولى في الـ 9:40 مساء عيادة 32 وأكاديمية WF، يعقبها في الـ 10:10 مساء مواجهة مثيرة تجمع المعتصم ونظيره الفردان، فيما ستكون ثالث المواجهات بين «سانتوس» والفحيحيل في الـ 10:40 مساء، ويختتم اليوم بلقاء المشحني مع «بوكاجونيورز».

وفي مواجهات اليوم الرابع، التي حضر العديد منها نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي وعدد كبير من الجماهير الرياضية، تغلب فريق «بلانكو» على نظيره الاتحاد 1-0 وفي المواجهة الثانية تمكن فريق المحرق البحريني من دك شباك نظيره «الكويت» برباعية نظيفة، بينما تأهل فريق ديوانية المساعيد دون لعب، بعدما انسحب نظيره فريق «سوكر» لعدم حضوره في الوقت المحدد مسبقا، وفي رابع المباريات تغلب فريق «بوطاهر» على نظيره «عيال مشرف» 2-0، وفاز فريق أحمد عايد على الأبطال 5-2، وفي آخر المواجهات تغلب «السيقا» على نظيره «الخالدية 4-0.



من جانبه، أكد حارس منتخبنا الوطني السابق ولاعب فريق «أحمد عايد» الدولي السابق شهاب كنكوني أن فوز فريقه جاء صعبا على «الأبطال»، مضيفا تغلبنا عليهم بفارق الخبرة، ونتمنى أن نتجاوز الأخطاء التي وقعنا فيها في المباراة المقبلة، وسعدنا بالمشاركة في دورة الشحومي التي تميزت بحسن التنظيم، واحترافية التعامل، ولعل الدورة أصبحت أفضل الدورات الرمضانية في الكويت.

من جهته، أبدى لاعب فريق «بوطاهر» والنادي العربي سابقا فهد فرحان سعادته بالمشاركة في دورة الشحومي الرمضانية الخامسة.

وقال: «هذه المشاركة الثانية لي في الدورة، بعد مشاركة أولى العام الماضي، والدورة تحقق مزيدا من النجاح على المستويين الفني والتنظيمي، وكذلك الحضور الجماهيري الذي أضاف طابعا خاصا للبطولة».



ومن المقرر أن تتواصل منافسات الدور الـ 32 مساء غد السبت بإقامة 6 مباريات، فليتقى في 8:40 مساء الجزيرة مع الرقة، يتبعها في الـ 9:10 مساء مباراة أبناء الصليبخات و«بلانكو»، فيما يواجه «هيروز» فريق شباب STD في الـ 9:40 مساء، وفي رابع مواجهات اليوم السابع التي تقام في الـ 10:10 مساء يلتقي «Eagles» مع بوطاهر، وفي 10:40 مساء يصطدم فريق DDR مع فريق دوانية مشاري العازمي الذي يضم عددا من اللاعبين الدوليين السابقين من بينهم حسين حاكم، وعلي مقصيد، ومشاري العازمي، فيما تختتم مباريات السبت في الـ 11:10 بلقاء يجمع «فيقور» وديوانية النواخذة.