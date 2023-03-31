وقف الندب يشمل عدم تجديد القرارات الحالية

" التواصل الحكومي ": إرشادات للمواطنين المعتمرين في شهر رمضان المبارك

مريم بندق



وافق مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية على صرف بدل طبيعة عمل بقيمة 95 دينارا شهريا وبأثر رجعي من يناير الماضي، للكويتيين العاملين في 5 دوائر هي الخدمات الأرضية، الشحن، الأمن، المبيعات وخدمة العملاء.



هذا، وعلمت «الأنباء» أنه تمت الموافقة على أنه يجوز تحويل تذاكر السفر المجانية من رصيد الموظف أو المتقاعد لأحد أفراد الأسرة «الزوجة والأبناء والوالدين» دون اشتراط العمر وبحد أقصى 3 تذاكر سنويا، على أن يسري ذلك على غير الكويتيين بشرط أن يحمل من يتم تحويل التذكرة له إقامة صالحة في البلاد.

وقف الندب يشمل عدم تجديد القرارات الحالية

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ" الأنباء" أن قرار وقف الندب المعمول به حاليا ، يشمل عدم تجديد قرارات الندب المنتهية و الصادرة قبل صدور قرار وقف الندب.

" التواصل الحكومي ": إرشادات للمواطنين المعتمرين في شهر رمضان المبارك



نشر مركز التواصل الحكومي إرشادات للمواطنين المعتمرين في شهر رمضان المبارك جاءت كالتالي :