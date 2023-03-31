خليفة الشحومي - مدير دورة نائب رئيس مجلس الأمة احمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم:

- اليوم شهدنا ختام منافسات الدور ال64 لدورة الشحومي الرمضانية الخامسة.. وغدا تنطلق منافسات دور ال32



-كل الشكر والتقدير لجميع الفرق ال64 المشاركة في دورة الشحومي الرمضانية الخامسة ونعتز كثيرا بتعاونهم والتزامهم



- الروح الرياضية العالية كانت حاضرة دوما في جميع المباريات وهذه إحدى السمات الرفيعة لدورة الشحومي الرمضانية



- جماهير دورة الشحومي الرمضانية هم الدافع الدائم والمحفز الرئيس للجنة المنظمة والسبب وراء النجاح الذي تشهده ونعتز كثيرا بتواجدهم اليومي



- جوائز يومية قيمة تقدم لجماهير دورة الشحومي الرمضانية الخامسة



- دورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي تشهد عدة مباريات استعراضية وهدفنا دائما تقديم كل ما من شأنه إسعاد الجماهير الذين نتشرف بحضورهم

مبارك البلوشي - لاعب فريق "قلب الأسد " والنادي العربي سابقا:

- فوجئنا بمساحاة الملعب والمباراة جاءت صعبة.. ونبارك للفريق الفائز

- دورة الشحومي الرمضانية الخامسة رائعة تنظيميا وقوية فنيا وتواجد الجماهير زاد المباريات إثارة وندية

عبدالله الخضر - لاعب فريق "Choose stars":



- لعبنا بسبعة لاعبين وتمكنا من الخروج فائزين بصعوبة

- دورة الشحومي رائعة تنظيميا.. وهناك العديد من الفرق المرشحة للظفر باللقب