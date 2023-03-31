اسامة ابو السعود

دعت وزارة الاوقاف ائمة المساجد الى أداء دورهم المنوط بهم في هذا الشهر الفضيل والأخذ بأيدي المصلين لاغتنام شهر رمضان، كما دعتهم إلى الأخذ بالتوجيهات والنصائح التالية:

1- الإخلاص لله تعالى في العمل وبذل اقصى الجهد في سبيل اداء رسالة المسجد وطلب الأجر والمثوبة من الله تعالى.

2 - مراجعة للمحفوظات من القرآن الكريم بشكل جيد قبل أدائها في صلاة التراويح والقيام.

3- الحرص على عدم القراءة من المصحف أو الهاتف في صلاة التراويح والقيام قدر الإمكان.

4 - يمنع منعا باتا القراءة من المصحف أو الهاتف أثناء أداء الصلوات المفروضة.

5 - عدم الإخلال في أداء صلاة التراويح بحيث تكون القراءة كحد ادنى لا تقل عن ثلث وجه من القرآن الكريم، ويراعى في الزيادة عن هذا الحد حال المصلين.

6 - الحرص على البعد عن الاعتداء في القراءة والدعاء برفع الصوت أو الصريخ أو التلحين والتمطيط الذي يذهب بأحكام التجويد.

7 - التزام الإمام بالقراءة على رواية حفص عن عاصم استنادا للمادة (3) صفحة (103) من ميثاق المسجد وفي حال رغبة الإمام القراءة برواية أخرى يتقدم بكتاب إلى إدارة المساجد التابع لها لأخذ موافقة الوزارة على ذلك.

8 - الاهتمام بالدور الدعوي والتوجيهي للإمام كما نص عليه ميثاق المسجد وإعداد الخواطر والدروس الإيمانية الإعداد الجيد.

9 - متابعة والتزام كل ما يصدر عن الوزارة من تعاميم وتوجيهات فيما يتعلق بنشاطات شهر رمضان المبارك.