بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي إلزام المقاولين بتزويد المخيمات الربيعية الواقعة ضمن عقود النظافة بالحاويات اللازمة وتنظيف المواقع.



وقال م.أحمد المنفوحي في رده على سؤال العضو م.علياء الفارسي بشأن حاويات النظافة الخاصة بالبلدية، وفيما يتعلق بوجود آلية علمية لتوزيع هذه الحاويات: يتم توزيع الحاويات لتغطية كل مصدر للنفايات ضمن حدود مناطق العقد والتي تلتزم البلدية بنقل مخلفاتها إلى أماكن معالجتها. وهناك جهات ملزمة بوضع حاويات خاصة ونقل مخلفاتها الى أماكن معالجتها وفقا للقرار الوزاري رقم 90 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات - المادة الثالثة: «على الفنادق والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والتجارية والاستثمارية والمصانع والمؤسسات ذات الصبغة التجارية نقل النفايات الناتجة عن استعمالها الى أماكن معالجتها على أن يصدر قرار بتحديدها من مدير عام البلدية وعلى شاغلي المنازل والأماكن المعدة للسكن والمسؤولين عن إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية والمهن البسيطة نقل النفايات الى مواقع رفعها ويحدد بقرار من مدير عام البلدية المكان الذي يلزم أن تنقل اليه النفايات الناتجة عن مزاولة المحلات العامة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة ومحلات الأغذية والمحلات والمخازن والمكاتب التجارية نشاطها».



- تقوم البلدية أو ناقل النفايات الناتجة عن مزاولة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التابعة وغيرها من الجهات الحكومية الى مواقع معالجتها.



وردا على سؤال «في حال التخييم في البر، كيف يمكن طلب حاوية؟ وكيف يمكن التخلص منها ما بعد موسم التخييم؟»، قال: المقاول ملزم بتزويد مخيمات الربيع الموسمية الواقعة ضمن مناطق العقد بالحاويات اللازمة والعمل على تفريغها ونقل محتوياتها دون تأخير وأيضا تنظيف أماكن المخيمات. وذلك وفقا لما جاء بشروط العقد - الشروط الخاصة - الباب الخامس - الأعمال الأخرى - مادة 4 نظافة مناطق البر:



أ - يلتزم المقاول بالمحافظة على نظافة مناطق البر بداخل نطاق العقد والعمل على رفع النفايات أولا بأول وتزويد مخيمات الربيع الموسمية ومواقع حملات الحج والعمرة والمناسبات الأخرى مثل الانتخابات والأفراح الواقعة ضمن مناطق العقد بالحاويات اللازمة والعمل على تفريغها ونقل محتوياتها دون تأخير.



ب - يلتزم المقاول باستخدام الأدوات المناسبة لتنظيف مناطق البر ومخيمات الربيع الموسمية من النفايات (العلب - الأوراق - القناني - وما شابهها).



وردا على سؤال هل من الممكن أن يكون للوحدة السكنية أكثر من حاوية، قال المنفوحي:



وفقا لما جاء بشروط العقد يتم وضع حاوية سعة 240 لترا لكل وحدة سكنية، وذلك بناء على متوسط إخراج النفايات لكل فرد 1.5 كجم يوميا × متوسط عدد أفراد الأسرة 6 أفراد - 9 كجم يوميا. - متوسط إخراج النفايات للوحدة السكنية الواحدة وكمية النفايات هذه تتناسب حاليا مع حجم الحاوية سعة 240 لترا الموضوعة أمام الوحدة السكنية.



وفيما يتعلق بالسؤال: هل الأكياس السوداء الخاصة بحاويات المنازل صديقة للبيئة وقابلة للتحلل؟ وإن كانت غير صديقة للبيئة، هل يمكن أن تشترط بلدية الكويت والجهات ذات الصلة بألا يتم استخدام أكياس مع الحاويات المنزلية إلا إذا كانت من الأكياس المعتمدة من بلدية الكويت والجهات ذات الصلة للحفاظ على البيئة، قال مدير عام البلدية: الأكياس السوداء الخاصة بحاويات المنازل ليست صديقة للبيئة وغير قابلة للتحلل، أما بشأن أن تشترط بلدية الكويت والجهات ذات الصلة بألا يتم استخدام أكياس مع الحاويات المنزلية، إلا اذا كانت من الأكياس المعتمدة من بلدية الكويت والجهات ذات الصلة للحفاظ على البيئة فإنه يمكن دراسة هذا الموضوع من قبل الجهات المعنية بالبلدية والجهات ذات الصلة، ومن ثم رفع المشروع الى المجلس البلدي.



وفي رده على سؤال عن طرق غسل وتعقيم الحاويات قال المنفوحي: ان المقاول يلتزم بالمحافظة على نظافة الحاويات طوال فترة سريان العقد، ويعمل على غسلها مرة واحدة كل ثلاثة أيام مع تطهيرها ورشها بالمبيدات والمطهرات طوال فترة العقد، وأن يسجل عليها عبارة (مخصصة لخدمات بلدية الكويت) وكذلك تسجيل مواعيد إخراج النفايات والرقم المسلسل». هذا، وقد تم تعديل فترة غسيل الحاويات من مرة واحدة كل ثلاثة أيام لتصبح مرة واحدة كل شهر، ويجوز للبلدية إلزام المقاول بإجراء الغسيل دون الالتزام بالمدة حسب الحاجة.