عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تجري ممارسة لتطبيق نظام الجودة الآيزو ISO14001 ،ISO17025 ،ISO9001 طبقا لشروط ومواصفات. وأن آخر موعد لتقديم العطاءات للوزارة سيكون 15 مايو المقبل، فيما تكون مدة تنفيذ العقد 365 يوما ابتداء من تاريخ أمر البدء بمباشرة الأعمال.



هذا، وسيعقد اجتماع تمهيدي للراغبين في الاشتراك بالممارسة للرد على استفساراتهم في مقر المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة بمنطقة صبحان يوم 9 مايو.



في السياق نفسه، تكون هذه الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات، ويشترط فيمن يتقدم بعطاء أن يكون كويتيا، فردا كان أو شركة ومقيدا في السجل التجاري ومسجلا لدى جهاز المناقصات.